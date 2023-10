Gresten: Kick-off für Kindergarten-Projekt

Die Marktgemeinde Gresten nimmt nun das Mega-Projekt „Kindergarten Neu“ in Angriff. Nachdem die Vorbereitungsphase abgeschlossen ist, wurden am Donnerstag in einem Startworkshop die Rahmenbedingungen vom Kernteam – allesamt Mitglieder des Gemeindevorstandes – festgelegt. „Eingebunden in die Planung sind natürlich auch heimische Fachexperten und die Kindergartenleiterin“, betont Bürgermeister Harald Gnadenberger.

Gebaut wird ein viergruppiger Kindergarten inklusive einer Kleinkindgruppe mit Option auf Erweiterung am dafür von der Gemeinde angekauften Gstettenhof-Areal. „Das bestehende Kindergarten-Grundstück ist für fünf Gruppen einfach zu klein“, erklärt Gnadenberger die Entscheidung.

Der bestehende Baumbestand soll jedoch weitesgehend erhalten bleiben.

Bei den Planungen wird auch das große Ganze nicht aus den Augen gelassen, denn im Zuge des Kindergartenbaus soll auch die neu sanierte Schule gegenüber mit deren Vorplatz mit eingebunden werden. Dabei wird auf die harmonische Gestaltung des Gesamtareals, eine geringe Flächenversiegelung und ein Minimum an notwendigen Verkehrsflächen geachtet. So soll eine Begegnungszone entstehen, welche auch den später noch zu renovierenden Gestettenhof einbindet.

Mit der Erstellung eines entsprechenden Konzepts wird Architekt Steger beauftragt, welches nach Freigabe des Gemeinderats als Basis für die nachfolgenden Planungsausschreibungen dient. Das Konzept soll bis Ende 2023 fertiggestellt sein, die Planung Anfang 2024. Somit könnte mit den Bauarbeiten bereits Mitte des kommenden Jahres begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Die Kosten für das Mega-Projekt werden mit rund fünf Millionen Euro beziffert.