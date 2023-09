Scheibbs: Billa-Neubau steht in der Kritik

Dass der Bau der neuen Billa-Filiale an der Erlafpromenade großzügig voranschreitet, war in der Vorwoche wirklich für alle Scheibbser deutlich sichtbar. „Meterhohe Betonwände sind errichtet, ein Betonklotz vernichtet das Bild der schönen Altstadt“, äußert der ehemalige Scheibbser VP-Stadtrat Gerhard Radinger seine Kritik (siehe Leserbrief unten) auch erneut lautstark gegen Bürgermeister Franz Aigner und den Gemeinderat, die als erste Bauinstanz das „Ja“ für diesen Bau gegeben haben. Eine Kritik, die er vermutlich mit mehreren Bürgern teilt. Denn noch vor einer Anfrage bezüglich der von Radinger geäußerten Kritik im Rathaus flatterte bereits eine Stellungnahme des Bürgermeisters in das NÖN-Postfach.

„Das neue Billa-Gebäude ist von der Höhe um 2,35 Meter niedriger als der Dachfirst des alten Gebäudes. Das Gebäude hat seine Endhöhe schon erreicht, das heißt es wird nicht mehr höher als es jetzt bereits ist. Grundsätzlich hat die Gemeinde bei der Gestaltung des Gebäudes kein Mitspracherecht, sofern die Bauordnung eingehalten wird“, erklärt Bürgermeister Franz Aigner.

Leserbrief Billa-Neubau: „Daumen nach unten“

Und auch Kurt Rüssel von den Projektabwicklern nimmt dazu wie folgt Stellung: „Wir verstehen die Kritik, möchten aber gleichzeitig anmerken, dass die Stadtgemeinde Scheibbs mit sehr viel Engagement und Sorgfalt dieses Projekt bearbeitet und bewilligt hat. Zum einen war es uns wichtig, dass der älteren Generation weiterhin ein Nahversorger im Stadtzentrum zur Verfügung steht und zum anderen war ein ansprechender Auftritt Richtung Innenstadt mitentscheidend für die Genehmigung.“

Rüssel sei bewusst, dass das Objekt im jetzigen Bauzustand wuchtig erscheint, doch nach der Fertigstellung sollte eigentlich jeder zum Schluss kommen, „dass der Fassadenauftritt zur Stadt ansprechend ist und die Liegenschaft eine enorme Aufwertung zum bisherigen Zustand erfahren hat.“ Ökologisch werde durch den Einbau von PV-Anlagen und Wärmerückgewinnungsanlagen sehr zukunftsorientiert und nachhaltig gebaut. „Wir sind der festen Überzeugung, dass es uns gemeinsam mit der BILLA AG gelungen ist, ein sehr nachhaltiges Projekt umzusetzen“, betont Rüssel und verweist auf die fertige Fassadenansicht.

Begrünt und mit einer Holzverkleidung – so soll die Fassade in Richtung Erlafpromenade schlussendlich aussehen. Foto: REWE, m.ehrmann

Gemeisam mit dem REWE-Konzern, der durchaus gesprächsbereit war, setzte man die eine oder andere Anregung der Gemeinde hinsichtlich des Ortsbildes um. „Der derzeitige überdimensionale Eindruck mit der großen Betonmauer ist sicher kein bleibender, es folgt noch eine teilweise Verschalung mit Holzelementen und eine Begrünung der Fassade“, wird betont.

„Wir stehen in engem Austausch mit dem Bürgermeister und dem Bauamt Scheibbs, zudem setzen wir auf eine enge Abstimmung mit den angrenzenden Nachbarn“, heißt es von der Pressestelle des Konzern.

Bis zur Eröffnung wird sich noch einiges tun, die Gestaltung des Marktes wurde vorab intensiv mit unseren Ansprechpersonen der Gemeinde diskutiert und entsprechend abgestimmt. Bei der Fassadengestaltung wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass sich der Markt bestmöglich in die Umgebung einfügt. BILLA setzt hier auf Fassadenbegrünungen mit heimischen Pflanzen wie Wilder Wein und Efeu und Holzelementen aus heimischen Gehölzern. Das Gebäude wird zudem eine PV-Anlage erhalten, die den Strombedarf bis auf Bedarfsspitzen abdeckt. Die Beheizung des Gebäudes erfolgt ausschließlich über die Abwärme der Kälteanlage

Die geplante Eröffnung des Marktes ist für Ende November vorgesehen.