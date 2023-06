Oberndorf: Zerschmettlinge holten sich den Sieg

Perfektes Beach-Feeling trotz Schlechtwetter bei der Sparkassen Beachtrophy in Oberndorf. Der örtliche Beachplatz des „Beach & Fun Oberndorf“ war Austragungsort. 15 Mannschaften zeigten sich von ihrer besten Seite und kämpften um den begehrten Pokal. Das Turnier sollte schon am Vormittag beginnen, wurde aber wegen Regen um einige Stunden verschoben. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Die Spiele dauerten bis in die Nachstunden, wobei die Sieger mit Beifallsstürmen gekürt wurden. Die Siegermannschaften waren „Die äußerst bezaubernden Zerschmettlinge“, „Beach & Fun“ und „Unimarkt Peda“. Im Anschluss an die Siegerehrung wurden unter den Anwesenden schöne Preise verlost.