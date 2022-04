Rapid auf Bundesländertour - Abschluss im Brauhaus Wieselburg .

Am Mittwoch machte die Bundesländertour von Rapid Wien Station im Mostviertel. Nach einem Pressegespräch im Fanshop in St. Pölten besuchten Präsident Martin Bruckner, die beiden Geschäftsführer Christoph Peschek und Zoran Barisic sowie Spieler Robert Ljubicic die Mittelschule Melk, einen Business-Partner in Amstetten und die Nachwuchskicker in Winklarn. Den Abschluss bildete ein von Lukas Marek moderierter Rapid-Stammtisch im Brauhaus in Wieselburg, zu dem sich viele Rapid Fans aus der Region einfanden.