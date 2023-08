Störche auf Reisen

Ein besonderes Bild bot sich am vergangenen Freitag, 11. August, über dem Modellflugplatz in Stampfing in Zarnsdorf. Über 65 Exemplare konnten dort beobachtet werden. Die Tiere nutzten – so wie das auch die Modellflugzeuge dort tun – die Thermik, um an Höhe zu gewinnen. Auch bei der Umfahrung Wieselburg nahe Mühling-Hard wurden vergangenen Dienstag rund 30 Störche auf einem Feld bei der Nahrungsuche entdeckt. „Manchmal kam ein Storch, aber so viele waren es noch nie“, sagt ein Bauer über den außergewöhnlichen Anblick.

Interessantes ergab außerdem die Recherche zur Herkunft des „Zweiten Steinakirchner Storches“, die anhand der Ringdaten auf seinem Bein von Biologen Ingolf Völker gelöst werden konnte. Die Ringdaten besagen, dass das Tier am 27. Juni 2016 als Jungvogel in Schrems in Niederösterreich beringt wurde. Er konnte zwei Mal in Purgstall wiedergefunden werden. Beachtenswert ist außerdem eine Beobachtung dieses Vogels am 21. Mai 2019 in Slowenien. Sein Brutpartner in Steinakirchen wurde 2010 in Italien als Jungvogel beringt und konnte bereits vor zehn Jahren in Steinakirchen beobachtet werden. Es ist schon sehr erstaunenswert, welche Distanzen die Vögel auf ihren Reisen zurücklegen.