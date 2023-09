Andreas Gerersdorfer läuft Mount Everest-Höhe für guten Zweck

Der Purgstaller Triathlet Andreas Gerersdorfer möchte mit seinem Sport Gutes bewirken und hat sich mit der Freithöh-Challenge eine besondere Benefiz-Aktion ausgedacht: Er hat sich zum Ziel gesetzt, den Mount Everest nach Purgstall zu holen und binnen 24 Stunden 30 Mal auf die Freithöh hinauf und wieder herunter zu laufen und dabei insgesamt 8.848 Höhenmeter zu überwinden.

Inspiriert wurde er dazu durch eine ähnliche Aktion eines Bekannten. „Ich fordere mich selbst gern und wollte immer etwas mit Benefiz-Hintergrund daraus machen“, sagt der zweifache Papa aus Sölling. „Ich freue mich auf den Lauf, auch, wenn es sein könnte, dass ich nahe an meine Grenzen komme.“ Start ist am Freitag, 29. September, 9 Uhr, beim Mitterweg Auffahrt Weinberg, Zieleinlauf am Samstag, 30. September, 9 Uhr. „Wer mich anfeuern will, darf gerne zum Start kommen. Dort ist für Getränke, Kaffee und Kuchen gesorgt“, lädt Gerersdorfer ein. Spenden und Erlös der Veranstaltung kommen einem Buben mit Handicap aus Purgstall zugute.