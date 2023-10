Freithöh-Challenge: „Stolz auf meine Leistung“

Geschafft, aber glücklich, war Triathlet Andreas Gerersdorfer im NÖN-Gespräch zwei Tage nach seiner Freithöh-Challenge. 21 Runden über die Freithöh hat er zurückgelegt und dabei Spenden für den kleinen Florian Edelspacher gesammelt. „Florian hat mich auch beim Lauf besucht, sein Papa ist zwei Runden mitgelaufen“, schildert Gerersdorfer.

So wie viele andere Freunde, Bekannte und Unterstützer, die ihn während der Challenge über 20 Stunden hinweg auf seinem Weg begleitet haben. „Es waren immer mindestens drei Leute mit dabei, einmal in der Nacht waren es sogar 14“, erzählt Gerersdorfer, immer noch gerührt. Am frühen Samstagmorgen gegen fünf Uhr habe er sich schließlich entschieden, den Lauf abzubrechen: „Es hat zu regnen begonnen und Sturm kam auf“, schildert der Triathlet.

Insgesamt habe er auf 97 gelaufenen Kilometern umgerechnet 6.300 Höhenmeter zurückgelegt. „Es war sehr hart, und im Moment setzt mir der Muskelkater noch schwer zu, aber ich bin sehr stolz auf die Leistung und auch auf die vielen Menschen, die mich unterstützt haben. Gemeinsam können wir mit den gesammelten Spenden jetzt Florian und seine Eltern unterstützen.“