Charity-Schwimmen: 7.449 Bahnen in sechs Stunden

13 Staffeln mit insgesamt 58 Starter stellten sich beim ersten Ybbser Charity-Schwimmen des ASKÖ Ybbs-Sektion Schwimmen im Ybbser Hallenbad in den Dienst der guten Sache. Geschwommen wurde in der Zeit von 16 bis 22 Uhr, wobei sich die Staffeln – einzig das BSZ Linz schwamm durchgehend – abwechselten. Am Ende des Abends konnten insgesamt 7.449 Längen – umgerechnet rund 186 Kilometer – für den guten Zweck bezwungen werden. Die Spendensumme wird nach der Abrechnung an die Kinderkrebshilfe übergeben.

Die Vierer-Staffel des Lions Club Wieselburg mit Matthias Leichtfried, Katrin Leichtfried-Blauensteiner, Johann Pacher und Franz Willatschek war beim ersten Benefizschwimmen in Ybbs mit dabei und schwamm insgsamt 752 Längen. Foto: Lions Club

Mit dabei war auch eine Vierer-Staffel des Lions Club Wieselburg, die hier ihrem Motto „Freude am Helfen“ im wahrsten Sinne des Wortes nachkam. Das Team mit Katrin Leichtfried-Blauensteiner, Matthias Leichtfried, Johann Pacher und Franz Willatschek schwamm insgesamt zwei Stunden lang seine 25-Meter-Längen im Ybbser Hallenbad für die Kinder Krebshilfe Wien, Niederösterreich, Burgenland. In der ersten Stunde legte das Lionsclub-Quartett gemeinsam 374 Längen zurück. Nach einer zweistündigen Pause waren sie wieder eine Stunde lang im Einsatz und erreichten 378 Längen. Somit absolvierten die Wieselburger insgesamt 752 Längen für den guten Zweck. Das entspricht einer Schwimmstrecke von 18,8 km.