Die Firma Porr Bau GmbH führte die Straßenbauarbeiten und Asphaltierungsarbeiten durch. Die Straßenmeisterei Scheibbs hat die Entwässerung errichtet und Leistensteine versetzt. Die Gesamtbaukosten von rund 1,73 Millionen Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.



Aufgrund der schlechten Straßenkonstruktion und des hohen Alters entsprach die Landesstraße B 28 im betreffenden Bereich nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard. Um weiterhin die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können, hat sich das Land Niederösterreich zu einem Ausbau der Landesstraße B 28 in zwei Abschnitten entschlossen.

Letztes Jahr ist bereits der erste, rund 1,7 Kilometer lange Bauabschnitt umgesetzt worden. Von Mai bis Oktober wurden die Arbeiten für die verbleibenden 1,6 Kilometer – in Fahrtrichtung Annaberg von der Kreuzung mit der L 6164 nach Gösing bis zum Baustellenende bei Kilometer 21,5 – durchgeführt. Bedingt durch geringfügige Korrekturen des Trassenverlaufs wurden in einem ersten Schritt bestehende Felsböschungen teilweise zurückversetzt. In diesem Zuge wurden auch die Entwässerungseinrichtungen (Spitzgräben, Einläufe, Drainagen, Querungen, etc.) im gesamten Baustellenbereich erneuert.



Die Sanierung der B 28 erfolgte im sogenannten Baumischverfahren, bei dem das gesamte vorhandene Material wiederverwendet wurde. Durch dieses umweltfreundliche Verfahren konnten sowohl Ressourcen als auch Zeit eingespart werden. Der vorhandene Oberbau wurde dabei aufgefräst und mit Zement stabilisiert. Die darauf aufbauende Asphaltkonstruktion besteht aus einer zehn Zentimeter starken Tragschicht und einer 3,5 Zentimeter starken Deckschicht. Die Straße wurde entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard auf eine durchgehende Breite von rund sechs Metern ausgebaut. Bereits letztes Jahr wurden die veralteten Alu-Leitschienen durch zeitgemäße Stahl-Leitschienen ersetzt.