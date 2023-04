Naschenweng: „I steh auf Wieselburg!“

Sie war gut gefüllt, aber nicht ganz ausverkauft - die Messehalle drei an diesem Karsamstagabend. Aber all die, die gekommen waren, haben ihr Kommen nicht bereut. Melissa Naschenweng hielt, was ihre Ankündigungen versprachen. Die Bergbauern-Tour nimmt das Publikum mit auf eine zweieinhalbstündige Reise durch Melissas Lederhosen-Rock-Welt. Und dass diese oft pink ist, sah man nicht nur im mehrmals wechselnden Bühnenoutfit der Sängerin.

Mit ihm Gepäck natürlich auch all ihre großen Hits, von „I steh auf Bergbauernbuam“, „Traktorführerschein“ „Difigiano“ über die Songs ihres neue Albums „Glück“ wie der „Luis von Do“, „Hirsch“, „Amelie“ oder dem Titellied „Glück“ bis hin zur gefeierten letzten Zugabe „Kompliment“. Dazwischen streute sie auch ein paar ihrer persönlichen Lieblingslieder ein - von Tina Turners „Simply the Best“ bis zu Nenas „99 Luftballon“.

Dabei vergaß die 32-jährige Kärntnerin auch nicht auf ihre Anfänge und ihre Herkunft. Alleine mit ihrer geliebten Harmonika (natürlich auch in pink gehalten) auf einer kleinen Bühne. Und so wechselte sie kurzzeitig auch von der großen Bühne quer durch das Publikum zu einer kleinen Bühne und spielte dort Opas Hit Medley und das Schunkel Medley. „So hab ich begonnen und viele haben mich belächelt. Aber wenn man selbst an sich glaubt, dann kann man vieles schaffen“, riet der aufsteigende Star am österreichischen Musikhimmel dem Publikum.

Ein Herz für Kinder

Besonders im Mittelpunkt bei Naschenwengs Konzerten stehen immer die Kinder - so auch in Wieselburg. Bereits im Vorfeld des Konzertes gehörte die große Bühne der achtjährigen Mariella Ekker aus Ybbsitz, die mit einem Trompetensolo von „I steh auf Bergbauernbuam“ den Applaus des Publikums auf sich zog, ehe Anja Scharner aus Purgstall den Mega-Hit gemeinsam mit DJ Daniel Düsenflitz gesanglich auf der Bühne anstimmte. Auch während des Konzertes selbst scharte Melissa Naschenweng für zehn Minuten lang die Kinder um sich, plauderte mit ihnen, nahm Geschenke entgegen und sang mit ihnen einige Hits.

Dass Naschenweng die Nähe zum Publikum liebt zeigte sich auch nach dem Konzert, wo sie noch bereitwillig Autogramme gab und für Selfies zur Verfügung stand.

Das „Heimspiel“ oder alles begann vor sieben Jahren ...

Ein großes Kompliment gebührt aber nicht nur der Künstlerin selbst sondern auch ihrer fünfköpfigen Band. Mittendrin zwei Lokalmatadore, für die der Gig in Wieselburg ein echtes Heimspiel war. „Sind wir in der Vorwoche noch 2.000 Kilometer umhergetourt, so sind es für uns dieses Wochenende nur 20 Kilometer. Dass das noch dazu mit dem Osterwochenende zusammenfällt, trifft sich natürlich bestens“, strahlt der 28-jährige Bassist Philip Filipov aus Säusenstein, den Melissa nicht nur wegen seines musikalischen Könnens sondern auch wegen seines „Wuschelkopfs“ so ins Herz geschlossen hat, wie sie selbst auf der Bühne gesteht.

Eingefädelt hat dies der zweite Lokalmatador, der 29-jährige Jakob „Jake“ Figl aus Krummnußbaum. „Wir haben uns vor sieben Jahren bei einem Gig in der Schweiz erstmals kennengelernt, sind uns dann beim Musikantenstadl, wo ich in der Band gespielt habe, immer wieder über den Weg gelaufen und haben dann vereinbart: Wenn Melissa einmal eine eigene Band hat, dann bin ich als Gitarrist dabei“, erinnert sich Figl. Und Melissa hielt Wort.

Schon vor Corona hatte Melissa Naschenweng ihre Band zusammengestellt. Doch dann machte die Pandemie dem Vorhaben einer Tournee einen Strich durch die Rechnung. Es gab nur vereinzelte erste gemeinsame Auftritte. Seit Anfang des Jahres ist das aber anders. Da wird intensiv für die Bergbauern-Tournee, die Melissa und Band heuer Auftritte in Österreich, Deutschland und der Schweiz bescheren wird, geprobt. „Es ist eine tolle Partie, da macht es einfach Spaß, auch wenn wir beide als einzige Niederösterreicher schon ganz schön viel im Auto sitzen“, betonen Filipov und Figl unisono.

Noch zwei Mal zu Gast mit Bergbauern-Tour in Niederösterreich

Ihr nächsten beiden „Heimspiele“ in Niederösterreich mit der Bergbauern-Tour gibt es übrigens am 28. April im VAZ St. Pölten und am 5. Mai in der Arena Nova in Wiener Neustadt. Groß ist die Vorfreude bei allen auch schon auf das Pfingstwochenende. Da geht es am Freitag, 26. Mai, nach München (Auftritt im Circus Krone), ehe am Samstag, 27. Mai, die Bergbauern-Tour in der Wiener Stadthalle zu Gast ist.

Am 2. September beim Königsberg Open Air 2023

Übrigens auch im Mostviertel werden Melissa Naschenweng und Band heuer nochmals live zu hören und sehen sein. Beim Königsberg Open Air 2023 am 2. September, dem ersten seit 2019, wo die Seer in der Königsberg-Arena gastierten. Am Samstag gab es im Vorfeld des Konzerts schon das erste Meet & Great zwischen Melissa Naschenweng und Manuela und Herbert Zebenholzer samt Tochter Sara.

