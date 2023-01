NÖ Rinderzuchtverband: Fulminanter Jahresauftakt

„Ich möchte fast das Wort fulminant in den Mund nehmen“, lächelt ein zufriedener NÖ Genetik Rinderzuchtverbands-Geschäftsführer Karl Zottl nach der ersten Versteigerung des neuen Jahres in Bergland am Mittwoch der Vorwoche.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und NÖ Genetik-Geschäftsführer Karl Zottl. Foto: NOEN

Die Zuchtstiere erreichten einen Top-Durchschnittspreis von knapp 2.700 Euro. Der Spitzenpreis lag dort bei 4.000 Euro. Bei den Jungkühen erzielte eine GS Defacto-Tochter vom Betrieb Sommerauer aus Rabenstein mit 4.060 Euro den Tageshöchstpreis. Auch dort konnte ein Durchschnittspreis von 2.276 Euro erreicht werden – und das, obwohl 124 Jungkühe aufgetrieben wurden. Auch die Nachfrage nach trächtigen Kalbinnen war hervorragend und spiegelt sich in einem Rekord-Durchschnittspreis von 2.704 Euro wider. Den Tageshöchstpreis erzielte eine GS Hillybill-Tochter vom Betrieb Dachsberger aus Wieselburg mit 3.450 Euro.

„Die Exportnachfrage vor allem aus Algerien, Türkei und Armenien war stark. Aber auch die Inlandsnachfrage bei den Erstlingskühen war sehr groß. Das macht uns optimistisch für dieses Jahr, auch wenn wir eventuell diese hohen Durchschnittspreise nicht auf Dauer halten können“, sagt Zottl.

