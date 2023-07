Rettungsübung am Klettersteig: Neun Kameraden nahmen teil

Die nächste Sommerübung führte die Bergrettung Göstling/ Ybbs am Heli-Kraft Klettersteig am Hochkar durch. Die Begeisterung für den Bergsport nimmt stetig zu, auch die beiden Klettersteige am Hochkar erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. „Aus diesem Grund wurde das Hauptaugenmerk unserer Übung auf die richtige Technik von Bergungen aus Klettersteigen gelegt. Beim Üben für den Ernstfall konnten auch unsere neuen Kameraden optimal in die Teamarbeit eingebunden werden“, erklärt Ortsstellenleiter Thomas Zwettler.

Insgesamt nahmen neun Kameraden der Ortsstelle Göstling an der Übung teil.