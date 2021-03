Vier Tourengeher haben sich am Sonntagnachmittag auf ihrer Tour vergangen und sind in Not geraten. Die Nacht haben sie in einem Biwak verbracht. "Wir haben Kontakt zu den Vieren. Die Rettungsaktion läuft auf Hochtouren. Derzeit sind 45 Leute im Einsatz, um nach den Tourengehern zu suchen, doch der dichte Nebel erschwert die Aktion besonders", informiert Herbert Haslinger von der Bergrettung Lackenhof.