Wieselburg bekommt fünf neue Schutzwege

„Es gibt einige neuralgische Punkte, an denen wir schon länger Schutzwege realisieren wollen. Jetzt ist es uns in den Verkehrsverhandlungen gelungen, dass wir diese genehmigt bekommen. Somit steht einer Umsetzung im Februar/März 2024 nichts mehr im Wege“, freut sich Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ).

So soll etwa der aktuell nur orange gekennzeichnete Übergang zwischen Billa Plus-Parkplatz und Stadtquartier in der Beethovenstraße zu einem echten Schutzweg ausgebaut werden. In der Josef-Riedmüller-Straße soll zwischen der ehemaligen Ordination von Dr. Schmatz und dem City Center ein Schutzweg kommen, in der Bahnhofstraße von der Ordination von Dr. Haunlieb zum Öko-Parkplatz und in der Manker Straße bei der Trafik Spring. Zusätzlich wird noch in der Rottenhauser Straße ein Übergang von den neuen Wohnsiedlungen zum Sandweg errichtet. Sämtliche Schutzwege werden auch entsprechend beleuchtet werden.

Insgesamt nimmt die Stadtgemeinde dafür fast 90.000 Euro in die Hand. Die straßenbaulichen Maßnahmen wurden an die Firma Strabag aus St. Peter/Au mit einer Angebotssumme von 55.000 Euro vergeben, die Markierungsarbeiten an die Firma Simark aus Hürm mit knapp 5.000 Euro und die Schutzwegbeleuchtung wird die Firma Klenk & Meder errichten mit einer Angebotssumme von knapp 28.000 Euro.

Weitere 80.000 Euro investiert die Stadtgemeinde in die Asphaltierung des Auwaldwegs. Bestbieter war auch hier die Firma Strabag. Die Arbeiten sollen im Zuge des Lückenschlusses des Radwegs noch heuer im Herbst erledigt werden. Der Auwaldweg wird dabei auch eine Straßenbeleuchtung erhalten.