Weihnachten im Bezirk Scheibbs: „Wir genießen den Weihnachtszauber“

Sie fetzen das Geschenkpapier herunter, sind laut und bringen den Christbaum zum Wanken – doch die vierbeinigen Gäste, die mit Schauspielerin Christina Meister und ihrer Familie Weihnachten feiern, gehören unbedingt dazu. „Auch unsere drei Hunde und fünf Katzen bekommen ihre Geschenke eingepackt“, lacht die Scheibbserin. Sie feiert Weihnachten mit ihrem Mann, ihrer 14-jährigen Tochter Nora, ihrer Mutter und den Schwiegereltern im kleinen Kreis. Dazu gehören das Lesen des Weihnachtsevangeliums, gemeinsames Singen und Beten. „Unsere Tochter ist zwar schon groß, liebt aber Überraschungen. Also werde ich den Baum schmücken, damit sie ihn erst bei der Bescherung sieht. Mein Mann schmuggelt sich über die Terrasse hinein und läutet das Glöckchen.“ Gemeinsam genießt die Familie in ihrem „Weihnachtszauber“ den Abstand vom Alltag.

Auch bei Bezirkshauptmann Johann Seper stehen die Kinder beim Weihnachtsfest im Mittelpunkt. „Unsere Kinder sind schon neun und 13 Jahre alt und glauben nicht mehr ans Christkind“, erzählt Seper. „Aber ein bisschen Geheimnis gehört zu Weihnachten dazu.“ Eine liebe Tradition ist auch der Besuch der Kinder-Weihnachtsmesse vor der Bescherung. Seper freut sich, zu den Feiertagen im Kreis der Familie Ruhe zu finden und ein wenig innehalten zu können.

Seper: „Ganz ohne Pflicht wird es wohl nicht gehen“

Ganz wird ihn die Pflicht aber nicht loslassen: „In Zeiten wie diesen können wir die Feiertage nicht ganz so entspannt genießen wie sonst. Ich habe ein ausgezeichnetes Team, aber ich muss auf jeden Fall erreichbar bleiben. Es kann schon sein, dass ich das eine oder andere Mal aus dem Büro kontaktiert werde.“

Der ehemalige Skirennläufer und Unternehmer Thomas Sykora wird Weihnachten im Kreis der engsten Familie verbringen. „Normalerweise läuft das bei uns so ab, dass wir am 24. Dezember noch Skifahren gehen, danach heimkommen, uns gemütlich fertigmachen und dann in die Kindermette gehen. Wir gehen immer in die Kindermette, auch wenn die Kinder schon älter sind. Nach der Mette gibt es dann die Bescherung und dann essen wir“, erzählt Sykora. Zum Essen gibt es am Heiligen Abend wie jedes Jahr Fondue, sowohl mit vegetarischen und veganen Optionen als auch mit Fleisch. „Für unseren Kleinsten gibt es auch einen Schokoladebrunnen.“

Bei der Bescherung wird auch gemeinsam unter dem Christbaum gesungen. „Die Kinder holen dann einmal im Jahr ihre Instrumente raus, üben und begleiten uns bei Stille Nacht,“ lacht Sykora. Sein Lokal MOMO, das er gemeinsam mit seiner Frau Verena in Waidhofen an der Ybbs betreibt, bleibt über Weihnachten geschlossen: „Wir werden voraussichtlich am 30. Dezember wieder offen haben“, verspricht Sykora.