Winterlandschaft bei Hubertusmesse am Hochkar

Die Göstlinger Jägerschaft und der Verein der Hochkar-Kapelle mit Michael Putz an vorderster Stelle hatten am vergangenen Samstag zur Hubertusmesse im Gedenken an den verstorbenen Hubert Domandl aufs Hochkar geladen. Und stimmungsvoller hätte es nicht sein können. Der Schneefall am Freitag hat für eine weiße Winterlandschaft am Hochkar gesorgt, dazu startete die Veranstaltung praktisch zeitgleich, als die Sonne hinter dem Hochkargipfel verschwand.

Gestartet wurde mit einer traditionellen Streckenlegung, die die Jagdhornbläser Göstling unter der Leitung von Johann Wailzer musikalisch umrahmten. Die Messe in der Hochkar-Kapelle hielt im Anschluss Pfarrer Josef Hahn. Auch dort sorgten die Jagdhornbläser sowie der Männerchor Göstling unter der Leitung von Albert Lengauer für den musikalischen Part. Den Ausklang genossen die vielen Gäste, darunter auch Bezirksjägermeister Ferdinand Schuster und Revierleiter Fritz Danner oder Markus Jagersberger vom Forstrevier Hollenstein, bei der Agape im benachbarten Joschi Almgasthof, wo Johannes Putz und sein Team die Gäste verwöhnten.