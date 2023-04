Großes Mostviertler Horn-Ensemble in Wieselburg

70 Hornistinnen und Hornisten trafen sich zum Konzert am 16. April im Schloss Weinzierl, welches schließlich bis auf den letzten Platz mit rund 270 Zuhörerinnen und Zuhörern gefüllt war. Dank der guten Zusammenarbeit der Hornlehrer Martin Grabner, Andreas Jordan, Sebastian Heigl, Michael Parzer, Walter Loibl, David Glaser und Florian Gurdet, welche in acht verschiedenen Musikschulen aus den Bezirken Scheibbs, Melk und Amstetten aktiv sind, konnte ein Konzert dieses Ausmaßes realisiert werden.

Dabei musizierten Hornschülerinnen und -schüler, Hornlehrer, Hornistinnen und Hornisten aus Musikvereinen sowie Hornstudierende in Ensembles in drei verschiedenen Alters- und Schwierigkeitsstufen. Dem Publikum wurden in einem abwechslungsreichen Programm der wunderbare Klang, aber auch die technischen Möglichkeiten des Horns zu Gehör gebracht. Als Höhe- und Schlusspunkt gab es die "Mostviertel"-Hymne „Hoch am Ötscher drob'n“, von allen Mitwirkenden Hornspielenden sowie dem singenden Publikum zu hören.

Ob der enormen Begeisterung, die das Konzert hervorrief, freuen sich schon jetzt alle Beteiligten auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.

Bunt gemischt und dicht besetzt war die Bühne beim großen Hornkonzert. Foto: Martin Grabner

