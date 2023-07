Der König der Löwen am Hochkar

„Hakuna Matata - keine Sorgen“ hieß es am vergangenen Samstagabend am Hochkar. Die Silent Cinema-Tour machte Station bei der Talstation. Trotz sehr zwiespältiger Wettervorhersage genossen rund 260 Besucher, darunter unter anderem auch Göstlings Bürgermeister Fritz Fahrnberger mit Gattin Andrea, den vor ein paar Jahren neu animierten Disney-Klassiker „König der Löwen“. Da der Sound über Kopfhörer wiedergegeben wurde, konnte man den Film sowohl in Deutsch wie auch in Englisch genießen und schonte dadurch den Berg und die gesamte Umgebung. Alles in allem kam die Veranstaltung sehr gut an und macht echt Lust auf mehr Silent Cinema.

Dieses gibt es heuer im Sommer übrigens noch zwei Mal im Bezirk Scheibbs: Schon am Donnerstag, 3. August, am Purgstaller Kirchenplatz (gezeigt wir hier „Das Dschungelbuch“, Filmbeginn 20.30 Uhr, Einlass 19 Uhr) sowie am Mittwoch, 23. August, um 20.15 Uhr auf der Burgarena Reinsberg. Für diese Location kann man unter www.silentcinema.at noch abstimmen, welcher Film dort gezeigt werden soll.