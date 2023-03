Wieselburg: Beruflicher Aufstieg für Stefan Aigenbauer

Stefan Aigenbauer von BEST (Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH) übernimmt gemeinsam mit Michael Stadler als Key Scientist das Areamanagement der Area „Microgrids und smarte Energiegemeinschaften“ in Wieselburg.

Stefan Aigenbauer hat seine berufliche Laufbahn 2006 bei BEST GmbH (damals Austrian Bioenergy Centre) zuerst als Diplomand und dann als Junior Researcher begonnen. Sein Tätigkeits- und Forschungsumfeld war zuerst im Bereich Festbettkonversionssysteme und Mikro-Kraft-Wärmekopplung und ab 2018 im Bereich Smart- und Microgrids.

Stefan Aigenbauer ist Mitglied des VDE-Arbeitskreises „Planung zellularer Energiesysteme“ und nebenberuflich seit 2012 als Lektor an der FH Wiener Neustadt in Wieselburg, unter anderem im Masterstudiengang Regenerative Energiesysteme, tätig.

