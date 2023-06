Strahlender Sonnenschein beim Almfest in Hochbärneck

Über beste Stimmung und einen sehr guten Besuch konnten sich Hochbärneck-Wirtin Erika Pieber und ihr Team sowie die Mitveranstalter ÖKB St. Anton und der Weideverein am Sonntag beim diesjährigen Almfest freuen. Schon der vom Musikverein St. Anton und einer Abordnung des Kameradschaftsbundes angeführten Prozession zum Heimkehrerkreuz schlossen sich viele Besucher an. Beim Heimkehrerkreuz hielt Pfarrer Marian Lewicki eine Almmesse mit Gedenkfeier des ÖKB, ehe danach der Musikverein und Trachtenverein St. Anton beim Almhaus für Frühschoppenstimmung sorgten. Am Nachmittag stand dann der Almtanz mit den Holzkogl Buam am Programm. Mit unter den Gästen waren natürlich auch Bürgermeisterin Waltraud Stöckl und jede Menge Gemeindevertreter.