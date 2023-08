Über 1.000 Gäste pilgerten zum Almkirtag am Hochbärneck

Nur zwei Tage nachdem es am Sonntag beim Puch- und Oldtimertreffen am Hochbärneck mit 400 Fahrzeugen einen neuen Teilnehmerrekord gegeben hatte, pilgerten wieder zahlreiche Besucher und Gäste bei sommerlichen Temperaturen auf die Alm bei St. Anton. Zum bereits 21. Mal lud Almwirtin Erika Pieber zu ihrem Almkirtag. Sie und ihr Team durften am Mariä Himmelfahrtstag über 1.000 Gäste bewirten. Auf der Hauptbühne sorgte Conferencier „Wutzl Poit“ gemeinsam mit den Gruppen „Die Lichtensteger“ und dem „Heimatland Echo“ für beste Stimmung.