Wieselburger Volksfest: Tag 2 ist vorbei, heute Freitag kommt Nik P.

Neben der FPÖ-Veranstaltung mit Udo Landbauer (Die FPÖ am Volksfest) gab es natürlich auch viel musikalisches Programm am zweiten Volksfestabend. Im Festzelt spielte nach den Partygeiern die Voixxmusik-Gruppe „MyBock“ - leider vor nur schütteren Rängen. Schon mehr los war vor der Festival-Bühne, wo zuerst die „MiniMusi“ vom Musikverein Lunz am See und danach „The Black Proteus“ aufspielten, ehe die Gruppe „Austropop meets Rock“ rund um Lead-Sänger Bernhard Wangler und Gitarristen Franz Ziegelwanger ihre Cover-Songs von bekannten Austropop-Hymnen zum Besten gab. Auch einige Songs von deutschen Künstlern durften dabei nicht fehlen. Den Abschluss auf der Festival-Bühne bildete der Auftritt von Edelmann. Auf der Schmankerlbühne brachten die Wieselburger Braumusikanten so manche Zuhörer dazu, das Tanzbein zu schwingen.

Insgesamt war es ein ruhiger Donnerstag, dennoch kamen aufgrund der angenehmen Temperaturen relativ viele Besucher und genossen den lauen Sommerabend und die gute Musik sowie das ein oder andere Getränk.

Heute Freitag: Ermäßigungen bei Fahrgeschäften und Unterhaltung mit Night Rider & Nik P.

Heute Freitag ist schon wieder mit mehr Andrang zu rechnen - vor allem, weil nun doch auch das Wetter aushalten sollte. Geöffnet hat das Volksfest ab 11 Uhr. Von 14 bis 17 Uhr locken die Fahrgeschäfte zum Schulschluss mit ermäßigten Preisen. Dazu gibt es Zauber- und Zirkus-Shows auf der Kids-Bühne, in Ludwigs Festzelt spielen ab 12 Uhr „Mia Zwoa“ auf und der Schmankerlbühne ist ab 13 Uhr „The Original Jazzband“ zu hören. So richtig rund geht's dann am Abend. Im Festzelt gibt die Band „Night Rider“ ein Best of the 80's, auf der Schmankerlbühne gibt es von 18 bis 22 Uhr einen Gig der Band „Sharona“. Und auf der großen Festivalbühne sorgen Hanna Kuntner (18 bis 19 Uhr) und Natalie Holzner (19.30 bis 20.30 Uhr) für das Warm-up, ehe von 21.30 bis 23 Uhr die Bühne Nik P. gehört. Um 23 Uhr gibt es dann wieder die große Feuershow auf der Erlauf. Und in der Party Arena sorgt DJ Marc FoXxy für die entsprechenden Hits.