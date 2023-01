Grestner Wirtschaftsgemeinschaft: 107 Betriebe stellen Rekord

Die Grestner Wirtschaftsgemeinschaft zog bei der jährlichen Mitgliederversammlung gemeinsam mit Obmann Walter Unterberger eine erfreuliche Bilanz: Die Gemeinschaft besteht aktuell aus 98 aktiven, acht unterstützenden und einem Ehrenmitglied. Das ergibt einen neuen Rekord von 107 Mitgliedern. Die Mitgliedsbetriebe der GWG stellen in Gresten, Gresten-Land, und Reinsberg rund 1.666 Arbeitsplätze zur Verfügung. Davon sind 128 Lehrlinge in 28 Lehrbetrieben tätig.

Beim gemeinsamen Rückblick in das Jahr 2022 wurden Aktionen wie das „Dahoam Kaffa und Gwinna“ Gewinnspiel sowie die „Gemütliche Einstimmung in den Advent“ hervorgehoben. Zudem wurden 2022 rund 100.000€ an GWG-Einkaufsgutscheinen verkauft.

