Besuch der litauischen Partnerschule in Amstetten

Die österreichischen und litauischen Schüler/innen und ihre Lehrerinnen verbrachten ereignis- und lehrreiche Tage. Neben Exkursionen in die Stadt der Türme, Waidhofen an der Ybbs, sowie nach Wien und Melk, standen ein Empfang im Rathaus durch Bürgermeister Christian Haberhauer und Freizeitaktivitäten wie gemeinsames Eislaufen auf dem Programm. Weitere Schwerpunkte waren ein Fotoshooting mit Meisterfotografin Doris Schwarz-König im schuleigenen Fotostudio sowie ein Backkurs mit Dipl.-Päd. Anita Lienbacher in der schuleigenen Lehrküche.

Projektleiterin Mag. Astrid Sperneder: „Dieser Kulturaustausch stärkt die Beziehung zwischen Österreich und Litauen, schafft bei den Teilnehmenden Respekt für Diversität und darüber hinaus auch Bewusstsein und Sensibilisierung für die EU. Als Englischlehrerin freut es mich besonders, dass die Schülerinnen und Schüler durch dieses Projekt nicht nur ihre interkulturellen und sozialen Fähigkeiten, sondern auch ihre Englischkenntnisse erweitern.“

Die litauischen Gäste wurden während der Projektwoche zu Freunden der Gastgeber und alle Teilnehmenden freuen sich auf den österreichischen Gegenbesuch in Kaunas, einer der drei europäischen Kulturhauptstädte des Jahres 2022, der für Juni 2023 geplant ist.

Artikel von BERAN

