Mostviertler Druckerei Queiser erfolgreich saniert

Bereits seit der Insolvenzeröffnung hat Stefan Ramharter das Unternehmen mit dem Ziel einer Sanierung fortgeführt und entpsrechend umstrukturiert. "Bei der Tagsatzung am 22. Februar haben die Gläubiger nun dem vorgelegten Sanierungsplan zugestimmt", berichtet Stephan Mazal vom Österreichischen Verband Creditreform.

104 Gläubiger haben insgesamt rund 1,8 Millionen Euro an Forderungen angemeldet, davon wurden 1,7 Millionen Euro anerkannt. 30 Prozent dieser Forderungen sind binnen zwei Jahren zu zahlen. Eine Barquote von 10 Prozent ist bis 10. März 2022 zu erlegen, weitere je 10 Prozent binnen einem und zwei Jahren.

Corona brachte Umsatzeinbußen von 32 Prozent

Seit 1876 ist der Name Queiser im Mostviertel unmittelbar mit dem Druckereigeschäft verbunden. In den vergangenen Jahren hat das Familienunternehmen zahlreiche Investitionen getätigt und insgesamt acht Firmen übernommen, darunter auch die Traditions-Druckereien Radinger in Scheibbs (2010) und Lahnsteiner in Wieselburg (2011).

Doch dann kam Corona und brachte Umsatzeinbußen von rund 32 Prozent. „Wir hatten 2019 noch einen Jahresumsatz von rund 4,3 Millionen Euro. Der brach mit der Covid-19-Pandemie ein. Bei Messebau und den Veranstaltungen gab es einen Totalausfall, beim Schilderdienst für die Gastronomie und dem Werbe- und Druckbereich allgemein einen starken Rückgang“, erklärte Eigentümer und Geschäftsführer Stefan Ramharter unmittelbar nach Insolvenzeröffnung die Ursachen.

Schon im Vorjahr versuchte man, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, und tätigte verschiedene Umstrukturierungen und Maßnahmen. So bündelte Queiser im Sommer des Vorjahres die gesamte Produktion in Scheibbs. Amstetten blieb „nur mehr“ Anlaufstelle für Kunden. Das Gebäude in Wieselburg wurde vermietet.

Künftig zwei Standorte und 19 Mitarbeiter

„Mit der Konzentration auf die Standorte Amstetten als Vertriebsstandort und Scheibbs als Produktionsstandort, sowie der Personalreduktion auf 19 Mitarbeiter soll das Unternehmen nachhaltig saniert werden“, erklärt nun auch Stephan Mazal von Creditreform.

Am angebotenen Leistungsspektrum (Digital- und Offsetdruck sowie Werbetechnik) soll sich nichts ändern. „Wir wollen für unsere Kunden auch zukünftig der kompetente Ansprechpartner für alle Fragen in den Bereichen Druck und Werbetechnik bleiben. Intern und in unseren Arbeitsabläufen werden wir aber entsprechende strukturelle Änderungen vornehmen“, sagt Ramharter.

