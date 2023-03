Branchenmix in Purgstall wird noch bunter

Im Zuge des LEADER-Projekts „Gründung findet Stadt 2.0“ vergab die Marktgemeinde Purgstall in der vergangenen Woche gleich zwei Gründertickets: Josef Plank mit dem Unternehmen „JPSolutions“ und Andreas Punz mit „GemeindeTV“ gesellen sich zu den bereits bestehenden Unternehmen „Am Platz“. Somit bekommt der Purgstaller Ortskern einen noch bunteren Branchenmix mit vielen motivierten Unternehmern.

Josef Plank ist Experte in der Automobilbranche und unterstützt Unternehmen als technischer Projektleiter bei Forschung und Entwicklung. Andreas Punz entschied in der Corona-Zeit, sein Hobby zum Beruf zu machen. Die Vision: eine Gemeindezeitung in bewegten Bildern. So entstand „GemeindeTV“. Vor ein paar Monaten übernahm er den Regionalsender M4TV. Das Unternehmen zählt bereits sieben Mitarbeiter und mehrere Freelancer.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.