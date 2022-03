Ab April schupft wer anderer die Corrado-Pizza

Werbung

Vor über zehn Jahren eröffnete der opernbegeisterte Pizzakoch aus Avola Salvia Corrado in der Gaminger Straße in Scheibbs seine kleine Pizzastube.

Corrado ist in Sizilien aufgewachsen, ehe es ihn in seiner Jugendzeit nach Verona verschlagen hatte. Danach folgten Aufenthalte in Deutschland, der Schweiz und in Südtirol, bis er schließlich in Wien und im Anschluss in Scheibbs landete.

Mit 1. April übergibt er seinen Betrieb an den Amstettner Adem Avci, der diesen unter dem Namen „Pizzastube Corrado“ weiterführen wird.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.