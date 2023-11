Metaller-KV: Betriebe werden drei Stunden lahmgelegt

Die Wieland Austria Ges.m.b.H. in Amstetten war am Montag eine der ersten Firmen im Mostviertel, wo die Maschinen für drei Stunden still gestanden sind. „Wir haben mit einer Betriebsversammlung begonnen und sind um 11.30 Uhr in einen dreistündigen Warnstreik übergegangen“, sagt Betriebsratsvorsitzender Andreas Hochstrasser. Das Angebot der Arbeitgeber mit einer Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent plus ein Fixbetrag von 100 Euro plus eine Einmalzahlung von 1.050 Euro sei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber noch immer respektlos. „Denn das würde für uns noch immer einen Reallohnverlust bedeuten“, sagt Hochstrasser und weiß die Belegschaft der Firma geschlossen hinter sich.

ZKW steht am Dienstag drei Stunden still

Eine ähnliche Stimmung ortet ZKW-Betriebsratsvorsitzender Christian Fußthaler in der Belegschaft des größten Arbeitergebers des Scheibbser Bezirks. „Die Leute stehen hinter unseren Forderungen, weil die von den Arbeitgebern bisher vorgelegten Angebote auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld bei einer für die Verhandlungen maßgebenden Inflationsrate von 9,6 Prozent von den meisten als Hohn empfunden werden“, sagt Fußthaler im NÖN-Gespräch.

Bei ZKW in Wieselburg gibt es am Dienstag gleich zwei Betriebsversammlungen. „Wir starten um 13 Uhr mit einer Betriebsversammlung, die bis 15 Uhr dauern wird. Damit erwischen wir die Leute der ersten beiden Schichten. Am Abend um 22 Uhr wird es dann nochmals eine einstündige Betriebsversammlung geben. Insgesamt steht die Produktion damit am Dienstag für drei Stunden still“, weiß Fußthaler und hofft, dass diese Versammlungen und Warnstreiks, die bis Mittwoch auch noch in den Firmen Welser in Gresten, Wittur in Scheibbs und Worthington in Kienberg stattfinden werden, die Arbeitgeber-Seite zum Nachdenken bewegen. „Wir wollen alle keinen Streik, sondern uns wäre am liebsten, wenn es bei den Verhandlungen diese Woche zu einem Abschluss kommt. Wenn nicht, dann droht ab nächster Woche ein unbefristeter Streik“, weiß Fußthaler.

Auch der Regionalsekretär der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE), Christian Pichler, ist kein Freund eines Streiks, aber die Angebote der Arbeitgeberseite sind einfach zu niedrig. „Die Einmalzahlungen gehen überhaupt nicht. Wir kommen da ja auf keine vernünftige prozentuelle Lohnerhöhung. Die Arbeitgeber haben sich in den Verhandlungen fast gar nicht bewegt. Und auch ein Abschluss auf zwei Jahre ist für uns nicht annehmbar, weil nicht einschätzbar ist, wie sich die Inflation entwickeln wird.“