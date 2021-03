Friedrich Salzer, ÖVP, Wolfpassing:

„Wir sind eine beliebte Wohngemeinde geworden. Eine Entwicklung, die in den nächsten Jahren sicher fortgesetzt wird. Wir profitieren von verhältnismäßig günstigen Grundstückspreisen (50 bis 55 Euro/m2) und der guten Autobahnanbindung. Wichtig ist aber, dass auch die Infrastruktur damit Schritt hält.“

Josef Leitner, SPÖ, Wieselburg:

„Wer mit offenem Auge durch Wieselburg geht, sieht, wie die Stadt an allen Ecken und Enden wächst. In drei bis fünf Jahren werden wir die 5.000er-Grenze überschreiten. Begleitend muss in die Infrastruktur investiert werden. Das wirtschaftliche Wachstum muss einhergehen mit dem sozialen und ökologischen.“

Renate Rakwetz, SPÖ, Gaming:

„Im Süden der Gemeinde gilt es den Tourismus verstärkt anzukurbeln. In Gaming selbst haben wir eigentlich alles, Infrastruktur, Geschäfte, Schulen und Ärzte. Es ist der Zahn der Zeit, dass es viele Junge in die Stadt zieht. Ich würde mir wünschen, dass sich mehr der Zweitwohnsitzer für einen Hauptwohnsitz in Gaming entscheiden.“

Franz Aigner, ÖVP, Scheibbs:

„Der Entwicklung Richtung Ballungszentren können wir oft nur unsere lebenswerte Natur entgegenhalten. Wie wichtig diese Soft-Faktoren für die Lebensqualität sind, hat gerade 2020 gezeigt. Es gibt viele Menschen, die nach der Ausbildung in der Stadt wieder zurückkommen wollen. Denen müssen wir Wohnraum bieten.“