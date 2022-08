NÖ-Landesausstellung: „Basis für Bekanntheit"

Werbung

Gerade geht die Niederösterreichische Landesausstellung im Schloss Marchegg in ihre 41. Runde. In der 100-jährigen Landesgeschichte war auch das Mostviertel oftmals Schauplatz der Ausstellung.

Die Letzte fand 2017 in Pöggstall zum Thema „Alles, was Recht ist“ statt. Um die Gunst der Austragung kämpften Landtagspräsident Karl Moser und sein Team jahrelang: „Wir haben viel Kraft und großen Einsatz gebraucht, um sie nach Pöggstall zu bekommen“, erzählt er. Die gute Zusammenarbeit in der Region war Indiz dafür, dass man 2015 die offizielle Zusage erhielt. Um die Schau erfolgreich über die Bühne zu bringen, waren einige Vorarbeiten notwendig, die über die Gemeindegrenzen hinausgingen: „Einerseits stand die Renovierung des Schlosses Pöggstall und andererseits die regionale Aufbereitung an“, erinnert er sich. Letztere schlug sich etwa im Ausbau der Radroute Südliches Waldviertel nieder. Durch viele Partnerprojekte im Zuge der Landesausstellung intensivierte sich „das Wirken der Gemeinden und Entscheidungsträger im südlichen Waldviertel“, weiß er.

Ausstellung als Kurbel für Tourismus in Regionen

Knapp 200.000 Besucher zog es 2017 nach Pöggstall, dies kurbelte auch den Tourismus im südlichen Waldviertel an: „Die Basis für die Bekanntheit hat man mit der Landesausstellung gesetzt“, sagt Moser.

Die Schallaburg fungierte gleich zweimal als Austragungsort der Niederösterreichischen Landesausstellung. Im Jahr 1974 wurde die „Renaissance in Österreich“ und 1983 „Peru durch die Jahrtausende“ thematisiert. Noch heute wirken die damals gesetzten Impulse nach, erklärt der künstlerische Leiter Kurt Farasin. Um die Landesausstellung auf die Beine zu stellen, wurde die Burg umfangreich renoviert und auch der Garten nahm wieder Form an: „Es war die erste Wiederherstellung eines formalen Gartens. Das war damals eine kleine, österreichweite Sensation“, erklärt er. Für die Bevölkerung der Region ist die Schallaburg nicht mehr wegzudenken − noch heute erfreut sich die Burg regem Interesse.

Im Stift Melk hielt die Schau dreimal Einzug: Die Jahre 1960 und 1980 mit den Themen „Jakob Prandtauer und sein Kunstkreis" sowie „Österreich zur Zeit Kaiser Josephs II" verstärkten die Motivation der Menschen nach Melk zu kommen, erklärt Pressesprecherin Doris Bracher. Auch Parkplätze und Stiftsrestaurant wurden ausgebaut. Die Ausstellung „Die Suche nach dem verlorenen Paradies – Europäische Kultur im Spiegel der Klöster" im Jahr 2000 habe zudem die „Revitalisierung des Stiftsparkes" gebracht.

Schon bald könnte eine Niederösterreichische Landesausstellung wieder Besucher ins Mostviertel ziehen. Die Moststraßenregionen, allen voran Mauer-Öhling, ringen derzeit um die Schau 2026.

