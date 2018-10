Anlässlich des BhW Ehrenamtsfest in Ober-Grafendorf sprach das BhW Niederösterreich ehrenamtlich Engagierten im Bildungsbereich Dank und Anerkennung aus. Unter den Geehrten befanden sich auch Franz Grimm, BhW-Leiter in Steinakirchen, und Theresia Ledoldis, BhW-Leiterin in Göstling.

Beide erhielten aus den Händen von Landesrat Ludwig Schleritzko und Bezirksvorsitzendem Franz Fraab das Ehrenzeichen in Silber für ihre engagierte Arbeit und Förderung der Erwachsenenbildung in Niederösterreich. „Lokale und regionale Bildungsangebote steigern nicht nur die Lebensqualität der Menschen in den einzelnen Gemeinden, sondern sind auch enorm wichtig für die Entwicklung der Gemeinden und Regionen selbst“, betonte Landesrat Ludwig Schleritzko.