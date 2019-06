Der 16-Jährige kollidierte auf einer Kreuzung in der Mostviertler Marktgemeinde Oberndorf mit dem Auto einer 45-Jährigen, die links abbiegen wollte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung.

Der Jugendliche wurde in das Landesklinikum Amstetten transportiert. Die Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Scheibbs und ihre drei Söhne im Alter von fünf, acht und 16 Jahren blieben bei dem Verkehrsunfall kurz nach 13.00 Uhr unverletzt.