85-Jähriger erschoss Ehefrau und sich selbst .

In einer Marktgemeinde im Bezirk Scheibbs hat am Donnerstagabend ein 85-Jähriger seine 80 Jahre alte Ehefrau und sich selbst erschossen. Die Polizei bestätigte dies am Freitag auf Anfrage. Ein Abschiedsbrief sei gefunden worden.