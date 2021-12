Advent: Zwischen stillem Feiern und Hoffen

Ein großer selbstgebundener Adventkranz schmückt die Pfarrkirche Steinakirchen. In der Samstagabendmesse wurde er von Pfarrer Hans Lagler geweiht und Ministrantin Laura Sommer entzündete feierlich die erste Kerze. „Es ist heuer leider wieder ein anderer Advent, immer noch mit Maske und ohne große Feierlichkeiten.

Dennoch versuchen wir die Pfarrbevölkerung, die sich gerade im Advent gerne zum gemeinsamen Feiern der Gottesdienste trifft, miteinzubinden. Es gibt jede Woche einen Ad ventbrief, der auch in der Kirche aufliegt, und wir versuchen die Gottesdienste mit adventlichen Liedern und Weisen zu gestalten. Dabei werden kleine Ensembles auftreten und die Messen musikalisch gestalten“, schildert Steinakirchens Pfarrer Hans Lagler. Auch der Heilige Nikolaus wird in Steinakirchen die Kindergartengruppen besuchen – wenngleich diese Treffen nur im Freien stattfinden werden.

In einigen Pfarren des Bezirks wird der Nikolaus kommenden Sonntag trotz Lockdown am Schluss der Heiligen Messen kommen und kleine Gaben an die Kinder verteilen – so etwa in St. Anton/Jeßnitz. In Wieselburg gibt es am Sonntag nach den Vormittagsmessen auch „Kekserl to go“ gegen eine freiwillige Spende.

In den Gemeinden selbst wird es wieder ein sehr stiller Advent. In der Bezirkshauptstadt sind laut Kulturamtsleiter Bernhard Hofecker alle geplanten Veranstaltungen schon abgesagt. Einzig die Wirtschaft will ihre Scheibbser Weihnachtswochen nach dem Lockdown noch durchführen.

In Wieselburg wollen Stadtgemeinde und Stadtmarketing trotz allem ein großes Weihnachtsgewinnspiel mit den Wieselburger Wirtschaftsbetrieben durchziehen. „Allerdings wird das bis 8. Jänner laufen“, verrät Dieter Gröbner von der Stadtgemeinde. Darüber hinaus wird in Wieselburg der Nikolaus allen Kindern bis zwölf Jahren per Post ein Nikolaussackerl mit Süßigkeiten zusenden. „Als Ersatz, weil der Nikolaus heuer leider nicht auf den Adventmarkt kommen kann“, sagt Gröbner.

Auch in Steinakirchen verteilt die Wirtschaft am Sonntag in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Nikolaussackerl bei Hausbesuchen des Heiligen Nikolaus. Diese gibt‘s gegen Anmeldung – wie auch in Wolfpassing und Wang.

In Purgstall steht der Plan, einen Indoor-Adventmarkt in einem noch leer stehenden Lokal am Kirchenplatz durchzuführen, mittlerweile auf wackligen Beinen. „Wenn der Lockdown noch vor Weihnachten aufgehoben wird, könnten wir die Veranstaltung zwischen 19. und 23. Dezember durchführen“, hoffen Initiator Peter Paul Kandziora und Hausbesitzer Walter Brandhofer. Beim „mobilen Adventmarkt“ der Volleyballerinnen des ASKÖ Purgstall können über die ASKÖ-Homepage Kekse, Glühwein und Kinderpunsch bestellt werden. Die Volleyballerinnen liefern am dritten und vierten Adventwochenende kontaktlos die bestellten Advent-Köstlichkeiten aus.