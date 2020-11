Die Oktober-bilanz des Arbeitsmarktservices fällt für den Bezirk Scheibbs deutlich besser aus, als von vielen Fachleuten erwartet. 619 vorgemerkte Arbeitslose sind um 19 weniger als im September. Von Wiedereinstellungen und vermehrten Arbeitsaufnahmen in den letzten Wochen haben überwiegend Frauen profitiert.

Mit den mit 2. November wirksamen Einschränkungen stellt sich das Arbeitsmarktservice auch auf verstärkten Kundenstrom ein, der mit der einsetzenden Winterarbeitslosigkeit zusammenfallen wird. „Wie beim Lockdown im März wird unser oberstes Ziel sein, die Existenzsicherung aller Personen, die nun arbeitslos werden, so rasch wie möglich sicher zu stellen und dabei das Ansteckungsrisiko für AMS-Berater und Jobsuchende zu minimieren“, so Geschäftsstellenleiter Sepp Musil. „Wir bitten daher, uns auf anderen Wegen zu kontaktieren als persönlich in die Geschäftsstelle zu kommen, wenn es möglich ist.“

Das Arbeitsmarktservice bietet dazu folgende Möglichkeiten an: Eine Arbeitslosmeldung ist über das eAMS-Konto oder telefonisch sowie direkt bei der zuständigen AMS-Geschäftsstelle möglich.

„Wir werden alles daran setzen, den Kundenkontakt so kurz und so kompakt wie möglich zu gestalten. Sollte es zu längeren Antwort- oder Wartezeiten am Telefon oder in der Geschäftsstelle kommen, bitten wir um ihre Geduld und ihre Mithilfe, damit wir alle Personen, die uns brauchen, in dieser Situation bestmöglich unterstützen können“, so Musil weiter.