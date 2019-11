Der Ötscherlandbezirk macht vor, woran die Bundespartei derzeit noch scheitert. Man setzt schnell die wichtigen Schritte für die Zukunft. Nachdem die ehemalige Nationalratsabgeordnete Renate Gruber in der ersten Oktoberwoche überraschend ihren Rücktritt als Bezirksvorsitzende erklärt hatte, und die Stellvertreter Stefan Hofinger aus Scheibbs sowie Susanne Schwingenschlögl aus Gresten-Land interimistisch die Parteiführung übernommen hatten, stellte der SPÖ-Bezirksparteivorstand am Dienstag der Vorwoche im Arbeiterkammersaal in Scheibbs die Weichen für die Zukunft.

Der 40-jährige Andreas Danner wurde einstimmig zum Bezirksvorsitzenden der SPÖ designiert. Die definitive Wahl soll nach den Gemeinderatswahlen im Rahmen einer Bezirkskonferenz im Februar oder März 2020 erfolgen. Als seine Stellvertreter soll neben SJ-Bezirksobmann Stefan Hofinger und Frauenvorsitzender Susanne Schwingenschlögl auch Wieselburgs SPÖ-Stadtparteiobmann Herbert Hörmann agieren.

Politische Erfahrung: Vier Jahre Bürgermeister

„Ich freue mich natürlich über den einstimmigen Beschluss und diesen Vertrauensvorschuss. Ich glaube, es ist einfach wichtig, auch in der jetzigen Situation Farbe zu bekennen und die SPÖ wieder auf den richtigen Kurs zu bekommen“, betont Danner gegenüber der NÖN.

Der 40-Jährige will sich voll und ganz auf die Bezirks- und Kommunalpolitik konzentrieren. Da hat er nicht nur Erfahrung – Danner war von 2011 bis 2015 SP-Bürgermeister in Palfau, vor der Gemeindezusammenlegung mit Landl – sondern führt die Lunzer SPÖ auch als Spitzenkandidat in den Gemeinderatswahlkampf. „Da ist unser Ziel, das gute Resultat von 2015 zu halten oder sogar noch zu verbessern. Nach den Wahlen schauen wir dann, was sich ergibt“, sagt Danner, den in Lunz ja aktuell nur ein Mandat beziehungsweise 91 Stimmen von der absoluten Mehrheit der ÖVP trennen.

Beruflich ist der Wahl-Lunzer – er wohnt mit seiner Lebensgefährtin Sabine Paumann und seinen zwei Kindern (Anton, vier Jahre, und Moritz, elf Monate) seit 2015 in Lunz – nach seinem Engagement als Geschäftsführer des Tourismusvereines Göstlinger Alpen (2014 bis 2018) aktuell Geschäftsführer des Naturparks Steirische Eisenwurzen sowie der Landl Infrastrukturentwicklungs KG. „Das Amt des Geschäftsführers des Naturparks werde ich abgeben, um mich vermehrt meinen politischen Agenden widmen zu können“, sagt Danner.