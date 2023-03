Auslandspraktikum: Zwei Nachwuchskräfte gehen auf Wanderschaft

Fremde Kulturen kennenlernen, die Fremdsprachenkenntnisse erweitern und ein spannendes Berufs-Praktikum erleben: Das und vieles mehr erwartet insgesamt 111 Nachwuchskräfte aus Niederösterreich bei ihrem vierwöchigen Auslandspraktikum. Ermöglicht wird das durch die Initiative „Let’s Walz“ von der Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer NÖ, welche gemeinsam mit dem Programm Erasmus+ die Finanzierung der Praktika übernehmen.

Nicht entgehen ließ sich diese Chance die 17-jährige Purgstallerin Laura Ziernwald. Am 11. Juni tritt die angehende Bürokauffrau vom Oberndorfer Lehrbetrieb Weichberger ihre Reise in die toskanische Provinz Pistoia an. Bereits jetzt ist die Vorfreude auf das einmalige Erlebnis groß. „Ich freue mich generell auf die Gegend dort und auf alle Sehenswürdigkeiten, die wir uns in Florenz und der Umgebung ansehen werden. Und ich bin gespannt, wie die Menschen in Italien im Vergleich zu meinem Betrieb arbeiten“, blickt die Auszubildende im zweiten Lehrjahr glücklich auf zukünftige Erfahrungen, welche sie im italienischen Partnerbetrieb erwarten werden. „Ich möchte sowieso gerne reisen und das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit dafür. Und gleichzeitig kann ich mich in meinem Beruf weiterbilden.“ Schmunzelnd erzählt Laura Ziernwald auch, wie die Entscheidung auf ein Praktikum in Italien fiel: „Dafür habe ich mich entschieden, weil ich mir dachte, dass die Menschen dort zumindest ein bisschen Deutsch können und ich mich so besser verständigen kann.“

Von Österreich in die große weite Welt

Neben Italien werden heuer auch Praktika in Deutschland, Finnland, Frankreich, Island, Litauen, Nordirland, Norwegen, Portugal und Spanien angeboten.

Auf den Weg nach Lissabon macht sich der 17-jährige Lehrling Fabian Lindner aus Palfau am 30. April. Durch ein Schreiben in der Post wurde der angehende Fitnessbetreuer und Masseur vom Emotion Life Center in Göstling auf die Initiative „Let‘s Walz“ aufmerksam. „Der Hauptgrund, warum ich mich für ein Auslandspraktikum entschieden habe, ist, dass mir diese tolle Erfahrung keiner mehr nehmen kann und ich dadurch noch selbstständiger werde“, freut sich Fabian Lindner auf seine bevorstehende Reise in die portugiesische Hauptstadt. „Ich bin sehr gespannt darauf, wie es ist, wenn man wirklich auf sich alleine gestellt ist. Außerdem freue ich mich darauf, zu sehen, in welcher Art und Weise die Betriebe dort schon weiter vorne sind, was die Technologie betrifft und ob wir vielleicht etwas voneinander lernen können.“

