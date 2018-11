Transparenz bei der Herkunft von Lebensmitteln ist den Vertretern von Österreichs Bauern ein zentrales Anliegen. Die Landwirte fordern daher eine Verbesserung der Herkunftskennzeichnung von Lebensmittelprodukten, die verpflichtend auch für Supermärkte und Großküchen gelten soll. Gemeinsam haben Landwirtschaftskammer und Bauernbund die Kampagne „Unser Essen: Gut zu wissen, wo‘s herkommt“ samt einer Unterschriftenaktion gestartet.

Rötzer

Im Rahmen der Aktion besuchte die NÖ Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner gemeinsam mit Bauernkammer-Bezirksobmann Anton Krenn und Bauernbund-Bezirksobmann Franz Aigner das Nah.Guat-Stüberl in Scheibbs. Im Regionalladen nahmen sie nicht nur die Produktpalette unter die Lupe, sondern lobten Geschäftsführer Michael Teurezbacher auch für seinen Einsatz für regionale Produkte.

„Transparenz bei der Herkunft von Lebensmitteln ist für uns Bauern eine Überlebensfrage.“ Klaudia Tanner, Direktorin Bauernbund NÖ

Doch nicht nur im Kleinen, betonten Tanner und Krenn, sondern auch in Kantinen und Großküchen sollen die Konsumenten wissen, was auf den Teller kommt.

„Um unsere qualitativ hochwertigen Produkte auch für die Konsumenten sichtbar zu machen, ist es wichtig, die Herkunft so eindeutig wie möglich darzustellen. Wenn für unsere Kinder außer Haus gekocht wird, wollen wir sicher sein, dass es dort genauso ernst genommen wird, wie bei uns zu Hause“, sagen Bauernkammer-Bezirksobmann Anton Krenn und Bauernbund-Bezirksobmann Franz Aigner.

„Für unsere kleinstrukturierte bäuerliche Landwirtschaft ist es eine Überlebensfrage, dass unsere heimischen Produkte von den Konsumenten in den Regalen oder in der Gemeinschaftsverpflegung gekauft werden. Gleichzeitig leisten wir einen Beitrag zum Klimaschutz“, unterstreicht Direktorin Klaudia Tanner. Mit dem AMA-Gütesiegel sei in den vergangenen Jahren eine hervorragende Basis geschaffen worden, auf der man weiter aufbauen wolle.

Unterzeichnung der Petition auch online möglich unter www.gut-zuwissen.co.at.