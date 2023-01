Bekannte Gesichter und erstmals eine Bezirksliste der NEOS

Werbung

Die Plakat-Flut entlang den Straßen des Bezirks verkünden es: Die Landtagswahl rückt näher. Seit der Vorwoche stehen auch die Reihungen der Kandidatenliste auf Lands- und Wahlkreisebene (=Bezirk) endgültig fest.

Während bei ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen jeweils der Bezirksparteivorsitzende auch als Spitzenkandidat agiert, gibt es mit der Liste der NEOS eine gänzlich neue Kraft im Ötscherland. 2018 stand mit Ulrich Mayer noch ein Gemeinderat aus Michelbach (Bezirk St. Pölten-Land) an der Spitze der NEOS-„Bezirksliste“. Heuer führt mit 33-jährigen Unternehmer Reinhard Ekker aus Scheibbs ein „echter“ Bezirksvertreter die vier Personen umfassende Liste an und will sich und seine Partei als „echte Alternative zum politischen Einheitsbrei“ präsentieren. Dabei setzt man weniger auf Wahlplakate oder Großveranstaltungen als auf Hausbesuche und persönliche Gespräche. Ekkers wichtigste Anliegen seien die Gesundheitsversorgung („Diese macht mir echt Sorgen“) und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Neues Gesicht: Reinhard Ekker aus Scheibbs kandidiert für die NEOS. Foto: NEOS

Zwei regionale Themen, die sich durchaus auch bei den anderen Bezirksspitzenkandidaten auf der Prioritätenliste finden. Dazu will etwa Christian Müller aus Purgstall, Spitzenkandidat der Grünen im Bezirk, auch die Themen verdichtetes Bauen (Nachverdichtung im Bestand, Ortskerne stärken) oder leistbare Energie (auf jedem Dach eine Photovoltaikanlage) ansprechen. Für die Grünen sei es im Bezirk aber schwierig, Stimmung zu machen, weil die Ortsgruppen fehlen. So plant man „nur“ kleinere Verteilaktionen.

Christian Müller aus Purgstall geht für die Grünen ins Rennen. Foto: Karin Katona

Voller Zuversicht geht FPÖ -Spitzenkandidat und Landtagsabgeordneter Reinhard Teufel aus Lackenhof in den Wahlkampf. Als Listensechster auf der Landesliste ist ihm ein Wiedereinzug in den Landtag auch so gut wie sicher. „Die Stimmung ist sowohl auf Landes- als auch Bezirksebene sehr gut. Die Menschen sind von der ÖVP enttäuscht und wissen, dass wir Freiheitliche sich von den anderen Parteien unterscheiden. Wir sind nur unseren Wählern verantwortlich“, sagt Teufel und will im Bezirk keine weitere Aufnahme von Asylwerbern und sich für einen Teuerungsstopp und den Kampf gegen Geldverschwendung (kein Steuergeld für Förderung von E-Mobilität mehr verschwenden) einsetzen. „Die ÖVP soll nicht glauben, dass sie über uns drüberfahren können – Stichwort Schließung Skigebiet Lackenhof oder Bezirksschließung in Folge der sinnbefreiten Corona-Maßnahmen. Das lassen wir uns nicht bieten“, stellt Teufel klar.

FPÖ-Landtagsabgeordneter Reinhard Teufel aus Lackenhof geht voll Optimismus in den Wahlkampf: „Die Stimmung für uns ist gut“, ist er überzeugt. Foto: FPÖ

Die FPÖ plant dabei, neben Hausbesuchen auch bei Veranstaltungen und in persönlichen Gesprächen Überzeugungsarbeit zu leisten. So findet am 12. Jänner beim Kögerlwirt in Göstling ein Stammtisch unter dem Motto „Schwarzer Faden“ zum Thema ÖVP-Untersuchungsausschuss mit U-Ausschuss-Fraktionsführer Christian Hafenecker statt (19.30 Uhr).

Hausbesuche und Verteilaktionen und dabei die inhaltlichen Themenschwerpunkte sowie auch die sozialdemokratischen Grundwerte konkret ansprechen. Das will SPÖ -Bezirksspitzenkandidat Andreas Danner aus Lunz am See. Der Ausbau der öffentlichen Mobilität sowie der Kinderbetreuung und die Sicherung der ärztlichen Versorgung stehen auch bei ihm ganz oben auf der Prioritätenlisten. Dazu ist das Thema Verwenden statt Verschwenden für ihn ein „Herzensanliegen. Wir müssen die Auswirkungen der Teuerung auf die Bevölkerung minimieren“, fordert Danner.

SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Danner setzt in seinem Wahlkampf vor allem auf inhaltliche und sozialdemokratische Themen. Foto: SPÖ

Offiziell erst mit 9. Jänner startet die VPNÖ in ihren Wahlkampf. „Ab dann werden alle unsere 15 Kandidatinnen und Kandidaten im gesamten Bezirk unterwegs sein. Ich persönlich will jede Gemeinde des Bezirks besuchen und werde dort mit dem Palatschinkenwagen vor Ort sein und so mit den Leuten ins Gespräch kommen“, betont Anton Erber , für den das große Ziel ist, dass der Bezirk weiter im Landtag vertreten bleibt. Dazu ist laut VPNÖ-Stimmenmodell nötig, dass alle 15 Kandidatinnen und Kandidaten möglichst viele Vorzugsstimmen erhalten.

Die Sicherung der Gesundheitsversorgung ist ÖVP-Spitzenkandidat Anton Erber – im Bild mit dem Ärztlichen Direktor des LK Scheibbs Erwin Schweighofer – ein großes Anliegen. Foto: ÖVP

Denn Anton Erber, seit 1998 im Landtag, hat noch viel vor: „Wir haben zwar in den vergangenen fünf Jahren enorm viel für unsere Heimat umgesetzt – von der Schule für Gesundheits- und Sozialberufe in Gaming bis hin zur neuen touristischen Chance für Lackenhof –, doch es ist noch viel zu tun. Im Gesundheitsbereich müssen wir in der ärztlichen Versorgung und Betreuung und Pflege bereit sein, neue Wege einzuschlagen. Für die ländlichen Regionen ist der weitere Ausbau des schnellen Internets entscheidend. Und auch in Lackenhof gibt es noch viel zu tun. Da sind wir noch lange nicht fertig“, betont Erber, der sich genau für solche Projekte weiter für den Bezirk im Land einsetzen will. Am 15. Jänner wird es im Musium in Reinsberg eine große Bezirkswahlveranstaltung geben.

