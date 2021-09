Eigentlich hätte der Bezirksfeuerwehrtag schon im Frühjahr stattfinden sollen, doch Corona machte dem geplanten Termin ebenso einen Strich durch die Rechnung wie den großen Jubiläumsfeierlichkeiten der FF Gresten, die heuer ihr 150-jähriges Jubiläum feiern wollten. „Wir werden das nächstes Jahr im Zuge der Einweihung unseres neuen Feuerwehrautos nachholen“, versicherte Grestens FF-Kommandant Herbert Leichtfried.

Corona zeigte sich auch in der vergleichsweisen ruhigen Einsatzbilanz von 2020, die Philipp Pflügl (Bezirkssachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit) vortrug. Gab es in ganz Niederösterreich 2020 63.000 Einsätze, so waren es im Bezirk Scheibbs 1.209 Einsätze, wobei die technischen Einsätze überwogen (1.030). Das war insgesamt ein Rückgang gegenüber 2019 von 31 Prozent. Die Gesamtstunden hatten sich 2020 durch die großteils ausgefallenen Übungen und Schulungen auf 32. 245 Stunden reduziert. Das entspricht einem Rückgang von satten 57 Prozent.

Nichtsdestotroz war die Einsatzbereitschaft der Wehren auch in Corona-Zeiten stets gegeben. „Man spürt im Bezirk das große gelebte Miteinander. Egal in welcher Situation oder bei welchem Einsatz man arbeitet zusammen“, lobte Christian Pehofer die Feuerwehr. Und auch Anton Erber betonte, dass man von der Feuerwehr lernen könne, was miteinander anpacken möglich mache. „Ihr habt eine Vorbildfunktion“, sagte Erber.

Den abschließenden Höhepunkt des Bezirksfeuerwehrtages bildeten die Ehrungen und Ernennungen.

Verdienstmedaille des NÖLV 3. Klasse in Bronze: Bernhard Artmüller (FF Purgstall), Christian Haslinger (FF Feichsen), Herbert Leichtfried (FF Gresten-Land).

FF-Statistik 2020: