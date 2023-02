Bilanz: „Semesterferien waren Vorzeigewoche“

Nach dem Schneefall in der Woche vor den Semesterferien und dem traumhaften Sonnenwetter ab Sonntag in den Semesterferien waren auch die Bedingungen naturgemäß in allen Skigebieten perfekt. „Wir hatten sowohl am Hochkar als auch am Ötscher etwas über 15.000 Gäste in den Semesterferien. Wobei der erste Samstag in den Semesterferien aufgrund der Sturm- und Lawinensituation am Hochkar kein Betrieb möglich war“, zieht der Geschäftsführer der Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH Karl Weber Bilanz. Als der besucherstärkste Tag wurde in beiden Gebieten jeweils der Freitag, 10. Februar, registriert. Dabei war auch deutlich zu bemerken: Rund zwei Drittel der Gäste beziehen ihre Liftkarten bereits online.

Als neue Attraktion gibt es seit den Semesterferien in beiden Skigebieten jeweils eine Fun-Slope. „Das ist eine Spaßpiste mit Figuren zum Abklatschen, Toren und Schneewellen. Am Ötscher haben wir zusätzlich auch noch die Speed-Messstrecke am Traumschlag in Betrieb genommen“, betont Weber.

Die gute Schneelage sorgte dafür, dass auch in niedrigeren Lagen das Skifahren möglich war. Das kam vor allem den kleineren Skigebieten im Bezirk zugute. „Wir sind voll zufrieden. Täglich kamen rund 500 Gäste zu uns auf den Maiszinken“, freut sich der Lunzer Vizebürgermeister Johann Strohmayer.

Von einer „Vorzeigewoche mit perfekten Bedingungen“ spricht Puchenstubens Bürgermeister Helmut Emsenhuber. Täglich tummelten sich hier an die 700 Skifahrer und Langläufer auf den Pisten und Loipen. „Besonders das Kinderland war wirklich gut besucht. Die Weihnachtsferien können wir eh nicht mehr aufholen, aber wenn wir noch ein paar gute Wochenenden haben, dann können wir durchaus zufrieden auf die Saison blicken.“

Beste Bedingungen herrschten auch am Hochbärneck, wie Erika Pieber vom Almhaus bestätigt: „Es war eine super Semesterferienwoche. So eine hatten wir schon lange nicht. Neben den Skifahrern kamen auch viele Spaziergänger zu uns, wohl auch weil die Straße zu uns herauf sehr gut befahrbar war.“

Alle Loipen in Lackenhof und Hochreit gespurt

Bestens befahrbar waren in der vergangenen Woche alle Loipen in Hochreit und Lackenhof. „Unsere 100 Paar Langlaufski und 16 Paar Schneeschuhe waren immer gut gebucht“, meint Christina Lengauer von der Verleihstation Ablass. „Der Schnee ist gerade zur rechten Zeit gekommen. Jetzt haben wir hoffentlich genügend, um auch in den kommenden Wochen den Loipenbetrieb aufrechterhalten zu können“, so Lengauer weiter.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.