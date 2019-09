Neubesetzung von Direktorenposten. War dafür bisher ein Kollegium zuständig, in dem auch die politischen Parteien vertreten waren, so entscheidet künftig ein Gremium, das aus Bildungsdirektor, Pädagogischer Leitung der Bildungsdirektion und zwei Vertretern von Gewerkschaft und Personalvertretung besteht. Die Bewerber müssen sich zuvor dem Hearing eines externen Personalberatungsbüros stellen. Der Bund hat eine Ausschreibung gestartet, die Vergabe an einen Personalberater ist aber noch nicht erfolgt. „Solange das nicht geschehen ist, können wir das neue Verfahren nicht anwenden. Deshalb habe ich alle neuen Schulleiter vorerst auch nur mit ihrer Aufgabe betraut“, erklärt Heuras.

Wer unterrichtet? Dass künftig die Direktoren entscheiden können, welche neuen Lehrer an ihre Schulen kommen, sieht Heuras nicht nur positiv. „Bei den höheren Schulen wird das schon praktiziert und ist kein Problem. Bei den Pflichtschulen ist die Sachlage komplexer: Zum einen, weil sich Lehrer meist an mehreren Schulen bewerben und es schwer wird, den Überblick zu wahren, zum anderen kann es zum Versuch von politischer Beeinflussung des Direktors kommen.“ Im Zweifelsfall hat die Bildungsdirektion das letzte Wort.

Nur mehr Mittelschulen. Große Veränderungen kommen auf die Neuen Mittelschulen zu, die jetzt nur mehr Mittelschulen heißen. Spätestens ab dem Schuljahr 2020/21 müssen dort ab der sechsten Schulstufe zwei Leistungsniveaus in den Fächern Mathematik, Deutsch und lebende Fremdsprache eingeführt werden: Standard und AHS-Standard. Für das Schuljahr 2019/20 stand es den Schulen noch frei, dieses System zu übernehmen. 71 Schulen in NÖ haben sich dafür entschieden. In der Bildungsregion Mostviertel sind es vier: die Mittelschulen Ardagger, Pöchlarn, Pöggstall und Lunz am See. Wie sie den Unterricht in den verschiedenen Leistungsniveaus gestalten, können die Schulen im Rahmen ihrer Autonomie selbst festlegen. Das kann durch Teamteaching (zwei Lehrer unterrichten in einer Klasse beide Niveaus) geschehen, oder auch durch die Schaffung von zwei eigenen homogenen Gruppen.

Revival der Noten. Eine gravierende Änderung steht auch in den Volksschulen an. Ab dem zweiten Semester der zweiten Klasse müssen neben einer mündlichen Beurteilung wieder Noten vergeben werden.

50 Minuten & 25 Schüler. Für alle Schulen ist neu, dass die Stunden nicht mehr genau 50 Minuten dauern müssen und dass auch die Klassenschülerhöchstzahl von 25 nicht mehr in Stein gemeißelt ist. Da räumt die Bildungsreform den Schulen Spielraum ein.