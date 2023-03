Corona-Drive-in-Teststation in Neubruck schließt am Montag

Alle anderen behördlichen Teststationen bleiben bis 30. Juni geöffnet, teilte das Büro von SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig am Donnerstag mit. In Schwechat wurden 77.853 Tests seit November 2020 durchgeführt, in Neubruck 9.592 seit Mai.

