Corona: Zwei Teststraßen für Lehrpersonal .

Rechtzeitig vor der Wiedereröffnung der Schulen wird am Samstag und Sonntag das gesamte Lehrpersonal - beziehungsweise jenes, das sich freiwillig angemeldet hat - durchgetestet. Im Bezirk Scheibbser erfolgt dies in zwei Teststraßen in der Wieselburger Messehalle 9.