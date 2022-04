Danner führt SPÖ in Landtagswahl

Werbung

Die NÖ-Landtagswahlen standen im Mittelpunkt der jüngsten SPÖ-Bezirkskonferenz. Die Delegierten wählten die Kandidaten für diese Wahlen. Und dabei gab es eine ganz klare Entscheidung. SPÖ-Bezirksvorsitzender Andreas Danner aus Lunz am See wird die Scheibbser Bezirks-SPÖ in die Landtagswahlen führen.

„Wir wollen auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen und unseren Bezirk lebenswert halten“, betonte der 42-jährige Andreas Danner in seiner Auftaktrede und will sich speziell der Themen Kinderbetreuung und Bildungsangeboten, Gesundheit und Pflege sowie Energieautarkie und Mobilität annehmen.

Auf Platz zwei folgt ein ganz junges und neues Gesicht auf der heimischen Polit-Bühne: Magdalena Seifert (22) aus Wieselburg-Land. Auf den Listenplätzen drei bis fünf stehen Robert Gnant (50, Wieselburg), Barbara Pflügl (43, Purgstall) und Jakob Zuser (22, Steinakirchen). Insgesamt umfasst die SPÖ-Bezirkskandidatenliste für die Landtagswahl 15 Personen.

