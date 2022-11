Der Advent, fast so wie er früher einmal war ...

Den Auftakt bei den Adventmärkten im Bezirk Scheibbs setzen Lackenhof und Lunz am See schon vor dem ersten Adventwochenende. Am 19. November lädt die Lackenhofer Advent-Wichtelwerkstatt bereits zum Lackenhofer Adventzauber mit dem Verkauf von weihnachtlichen Gestecken und Deko sowie Adventkränzen in das Ötscherdorf ein.

1.000 neue Glühweinhäferl warten an diesem Wochenende auf ihre Benutzer, wenn die „Funkelnde Dorfweihnacht“ am 19. November von 14 bis 18 Uhr und am 20. November (10 bis 18 Uhr) in Lunz am See Einkehr hält. Traditionell und ursprünglich lockt der Mark auf den stimmungsvollen Dorfplatz rund um die Pfarrkirche, in das Haus der Wildnis sowie ins Pfarrheim. Regionales Handwerk auf zahlreichen Ständen lädt zum Flanieren und Geschenke kaufen ein, besinnliche Musik sorgt für vorweihnachtliche Stimmung.

In Neubruck bei Scheibbs laden Eisenstraße und Mostviertel Tourismus am 26. und 27. November heuer wieder zur „Flammenden Familienweihnacht“ aufs Areal des Töpperschlosses. Most und Eisen sollen dort wieder glühen. Ein märchenhaftes Programm verzaubert die ganze Familie. Handwerkskunst, Lesungen, Kulinarik, umrahmt von weihnachtlichen Klängen stimmen auf eine besinnliche Zeit ein. Während die „Flammende Weihnacht“ nach zwei Jahren Pause also ein Comeback feiert, und es auch in St. Anton/Jeßnitz am 11. Dezember wieder einen Adventmarkt geben wird, ist in Scheibbs selbst heuer kein Weihnachtsmarkt geplant.

Ein Comeback an allen vier Adventwochenenden feiert dafür auch wieder der Adventmarkt im Wieselburger Schlosspark . „Das Programm und Angebot wird ähnlich jenem sein, das wir bis 2019 immer hatten. Jeden Samstag und Sonntag im Advent werden die 20 Steh- und vier Sitzhütten geöffnet haben, wobei manche Anbieter gewechselt haben, der Großteil aber unverändert bleiben wird. Dazu gibt es auch wieder den Kunsthandwerksmarkt im Schloss und das Sternenhaus der Wieselburger Wirtschaft. Am letzten Adventsamstag findet zudem das Wintersonnenwend-Fest statt“, weiß der zuständige Wirtschafts-Stadtrat Josef Lechner.

Unvergleichlich ist das Ambiente auch in der Kartause Gaming . Hier wird heuer von 3. bis 8. Dezember, werktags 13 bis 18 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 bis 18 Uhr, bei der „Flammenden Kartausenweihnacht“ Handwerkskunst, viel Musik und kulinarische Genüsse angeboten. „Heuer ist der Andrang an Hobbykünstlern besonders groß. Alle freuen sich nach zwei Jahren wieder besonders darauf, ihre Produkte anbieten zu können“, weiß Kartausen-Geschäftsführerin Birgit Rigler.

Ebenfalls wieder fixe Programmpunkt im diesjährigen Advent sind die Funkelnde Dorfweihnacht in Reinsberg samt Adventkonzert in der Pfarrkirche und der Oberndorfer Advent samt Postamt Christkindl am dritten Adventwochenende (jeweils 10. und 11. Dezember).

