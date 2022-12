Der Trend zum „Adventbaum“

In den Christbaumkulturen im Bezirk beginnt der Verkauf von Jahr zu Jahr früher. Das bestätigen sowohl Karl Schneider, der eine Christbaumkultur in Weinzierl betreibt, als auch Christbaumwald-Besitzer Engelbert Auer aus Purgstall.

Der Grund: „Immer mehr Kunden sagen, dass sie den Christbaum schon am ersten Adventsonntag aufstellen. So kann man sich länger an dem Baum freuen und die Freude auf Weihnachten genießen“, sagt Schneider.

Engelbert Auer bestätigt den Trend: „Die Kunden, die den Christbaum gleich schmücken, werden immer mehr. Ich finde das auch sehr schön, denn so hat man mehr vom Baum. Wenn man genug Wasser gibt, hält er auch bis Weihnachten.“

Neben dem meistverkauften Baum, der Nordmanntanne, erfreue sich auch die Blaufichte wieder wachsender Beliebtheit. „Sie duftet am stärksten im Zimmer und weckt die Erinnerung an die Weihnachten der Kindheit. Außerdem ist die bläuliche Färbung der Nadeln attraktiv“, sagt Engelbert Auer.

In der Christbaumkultur von Karl Schneider ist die Nordmanntanne mit ihren weichen und dicht angesetzten Nadeln am beliebtesten. Beide Christbaum-Züchter setzen übrigens auf liebevolle Pflege, natürliches und giftfreies Aufwachsen ihrer Bäume. Karl Schneider setzt in seiner 2.000 m² großen Kultur auf Hühner als Schädlingsvernichter, Auer hält seine Bäume durch gezielte Mischkultur gesund.

