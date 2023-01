Der Winter kehrt zurück

20 Zentimeter Neuschnee der vergangenen Tage machten am Sonntag den Saisonstart am Maiszinken möglich. „Wir fahren aktuell bis zur Mittelstation und auch der Zauberteppich ist in Betrieb“, meint Vizebürgermeister Johann Strohmayer. Bereits am ersten Tag nutzten viele die Möglichkeit, „es war die Hölle los“, zieht Strohmayer eine positive Bilanz und hofft, die Piste weiter halten zu können.

Perfekt präpariert sind die geöffneten Pisten am Hochkar. „Der zuletzt gefallene Schnee ist jedoch sehr trocken, da blieb nicht viel für die Präparierung übrig, aber die geöffneten Pisten sind in einem Top-Zustand. Wir sind also guter Dinge, dass wir auch in Anbetracht der Wettervorhersage bis zu den Semesterferien den Betrieb voll aufnehmen können“, meint Philipp Koske von den Hochkar-Bergbahnen.

Die Hälfte der Pisten, nämlich vier von acht, sind am Montag in Lackenhof freigegeben. „Wir haben rund 30 Zentimeter Neuschnee bekommen. Dadurch können wir auch mit dem Langlaufbetrieb wieder durchstarten“, meint Walter Pöllinger, Obmann des Ötscher Tourismusverbands. 19 der insgesamt 30 Kilometer Langlaufstrecken sind gespurt. Im Langlaufzentrum Hochreit sind es 15 Kilometer klassisch und vier skating.

Das Skivergnügen in den Ybbstaler Alpen ist jedoch angesichts der hohen Lawinengefahr nicht ungetrübt. Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala galt am Sonntag nach Angaben des Warndienstes oberhalb der Waldgrenze.

