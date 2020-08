Sonntagvormittag, vor der Rot-Kreuz Bezirksstelle bildet sich eine Menschenschlange, die, ausgerüstet mit einer Mundschutzmaske, auf Einlass wartet. Mitten unter den Wartenden ist auch Harald Kaltenbrunner. Der Zarnsdorfer ist einer von insgesamt 127 Blutspendern, die an der sonntäglichen Blutspendeaktion in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes teilgenommen haben. Für den 38-Jährigen ein absoluter Pflichttermin. „Seit dem 18. Lebensjahr gehe ich vier bis fünf Mal im Jahr Blutspenden, heute bereits zum 83. Mal“, erzählt er stolz. Einen besonderen Grund braucht er dafür nicht: „Ich finde, es ist einfach meine Pflicht, wenn ich gesund bin, dass ich damit meinen Mitmenschen helfe.“

Wie bei allen Spendern überwiegt auch bei Kaltenbrunner das gute Gefühl, mit der Blutkonserve Leben retten zu können. „Und wenn man einmal dabei ist, dann kommt man einfach immer wieder her“, ergänzt er.

Landesweit wird seit Beginn der Coronakrise ein Rückgang an Blutspendern verzeichnet. Im Bezirk Scheibbs ist das glücklicherweise nicht so. Entgegen dem Trend werden die Blutspendeaktionen im Bezirk von den Einwohnern sehr gut angenommen.

Von Ende März bis Anfang August fanden insgesamt elf Aktionen statt, eine Absage wegen Corona kam nicht in Frage. „Bei uns haben alle Termine normal stattgefunden. Mir ist sogar aufgefallen, dass die Aktionen vermehrt besucht worden sind. Wenn normal 70 Leute gekommen sind, waren es diesmal 90 Personen“, sagt Manfred Großberger, Sachbearbeiter für das Blutspendewesen beim Roten Kreuz Scheibbs. Seit Beginn der Krise kamen sogar 10 bis 20 Prozent mehr Spender als sonst. „Ich kann mich absolut nicht beklagen, einzig bei den Jüngeren ist die Beteiligung etwas niedrig“, ist er durchaus zufrieden.

Auffällig ist auch, dass in kleineren Gemeinden, gemessen an der Einwohnerzahl, mehr Spender kommen, als in den Städten. „Am meisten Blut gespendet wird in Gaming, Steinakirchen und Reinsberg. In Wieselburg hingegen könnten es noch etwas mehr sein“, so Großberger. Woran das liegen könnte, ist nicht genau erurierbar. „Ich habe jedoch das Gefühl, dass intern in den Gemeinden von den einzelnen Betreuern viel Werbung gemacht wird“, meint Großberger.

So „ganz normal“ verläuft das Blutspenden seit Beginn der Coronakrise natürlich nicht mehr. Der vorgegebene Sicherheitsabstand von einem Meter muss eingehalten werden. Zudem wird beim Betreten des Gebäudes Fieber gemessen und der Mund-Nasenschutz für Personal und Spender sind Pflicht. „Die Spender halten sich aber wirklich vorbildlich an diese Maßnahmen“, lobt Großberger. Zusätzlich ist seitens des Roten Kreuzes eine Person dafür verantwortlich, auf die Einhaltung der Regeln zu achten.

Zudem fällt seit Corona das kleine Dankeschön nach der Spende anders aus: Statt Würstel dürfen sich die Teilnehmer einen Snack und Getränke mit nach Hause nehmen. „Das gesellige Zusammensein nach der Spende fehlt schon ein wenig“, sagt Harald Kaltenbrunner, bevor er sich wieder auf den Heimweg macht. Wie alle Spender wird auch er in den nächsten Wochen eine SMS erhalten, in der ihm mitgeteilt wird, wann und in welchem Klinikum sein Blut ein Leben gerettet hat.