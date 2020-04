Er fotografierte einen Storch im Nest vor dem aufgehenden Mond. Ob der Storch im Mondlicht dabei auch romantische Gefühle hatte, bleibt unbekannt. Auch in Purgstall und Steinakirchen hört man jetzt wieder das vertraute Storchengeklapper. In Purgstall hat das örtliche Paar, dessen Nest zerstört worden war, bei Familie Löffler in der Parkgasse ein neues Zuhause gefunden.